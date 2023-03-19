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19.03.2023  12:31   Рита Парфенова

У Харкові пожежники врятували жінку від задушливої смерті

Бійці ДСНС врятували жінку, яка леть не вчадила у власній квартирі

У Харкові рятувальники надали допомогу 51-річній харків’янці, яка ледь не вчаділа через залишену на плиті їжу.

На одній з пожеж, яка трапилася з побутових причин, рятувальники врятували життя 51-річній жінці. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 березня.

Подія трапилась о 15:40 у квартирі житлової 5-типоверхівки у пров. Зерновому, 6/6.

Жінка залишила їжу на ввімкненій плиті і ледь не вчаділа від диму.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 18 по 19 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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