19.03.2023 12:31 Рита Парфенова

У Харкові пожежники врятували жінку від задушливої смерті

Бійці ДСНС врятували жінку, яка леть не вчадила у власній квартирі





На одній з пожеж, яка трапилася з побутових причин, рятувальники врятували життя 51-річній жінці. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 березня.

Подія трапилась о 15:40 у квартирі житлової 5-типоверхівки у пров. Зерновому, 6/6.



Жінка залишила їжу на ввімкненій плиті і ледь не вчаділа від диму.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 18 по 19 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.



