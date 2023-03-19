Рівень радіації у Харкові та області на 19 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 19 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,11 – 0,14 мкЗв/год:
Комментариев: 0
День сприяє спілкуванню, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від спонтанних радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Третьої неділі березня наші комунальники відзначатимуть своє професійне свято - День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення.
влажность:
давление:
ветер: