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15.03.2023  16:51   Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у тесті на знання відомого твору

Перевірити свої знання харків'янам пропонує Центральна міська бібліотека.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центральну міську бібліотеку, містянам пропонується пройти тест на знання фактів з бурлескно-травестійної поеми «Енеїда», яку Іван Котляревський написав 225 років тому. 
 
 
Цей твір - перша українська поема, створена в жанрі пародії на класичну «Енеїду» Вергілія та  розповідає про подорож Енея з Трої до Італії, проте персонажі зображені як українські козаки, а події часто висміюють класичну літературу та соціальні недоліки суспільства того часу. 
 
 
Твір Котляревського - символ української літератури та національного відродження, її стилістична своєрідність та глибокий зміст зробили її популярною українською класикою.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  тест, енеїда, харків
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