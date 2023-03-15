15.03.2023 16:51 Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у тесті на знання відомого твору

Перевірити свої знання харків'янам пропонує Центральна міська бібліотека.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центральну міську бібліотеку, містянам пропонується пройти тест на знання фактів з бурлескно-травестійної поеми «Енеїда», яку Іван Котляревський написав 225 років тому.

Цей твір - перша українська поема, створена в жанрі пародії на класичну «Енеїду» Вергілія та розповідає про подорож Енея з Трої до Італії, проте персонажі зображені як українські козаки, а події часто висміюють класичну літературу та соціальні недоліки суспільства того часу.

Твір Котляревського - символ української літератури та національного відродження, її стилістична своєрідність та глибокий зміст зробили її популярною українською класикою.



