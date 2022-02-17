17.02.2022 09:34

Маникюр и характер: о чем расскажет цвет лака для ногтей

Выбранный оттенок лака для ногтей способен рассказать о женщине гораздо больше, чем она сама предполагает.





Не секрет, что цвет и эмоции тесно связаны. В зависимости от своего состояния мы подсознательно делаем выбор в пользу какого-то цвета. Joinfo.com информирует, что может рассказать о женщине ее любимый цвет лака для ногтей.

Черный

Такой выбор отнюдь не говорит о замкнутости или сдержанности. Напротив, черный цвет часто символизирует силу характера, огромное количество разнообразных интересов и сильные желания. Подобный нейл-арт часто выбирают уверенные в себе женщины, бизнес-леди.

Зеленый

Цвет жизни, природы, процветания и равновесия. Если вы предпочитаете зеленый маникюр, значит, скорее всего, любите гармонию во всех сферах, надежность и стабильность. Обычно любительницы этого жизнеутверждающего нейл-арта принимают только те решения, в которых стопроцентно уверены.

Шоколадный

Ни одна модная палитра не обходится без элегантного шоколадного оттенка. Для выбирающих его очень важна стабильность. Такие женщины практичны, трудолюбивы и готовы пройти через любые препятствия ради достижения важных целей. Они уверены в себе и не боятся трудностей.

Красный

Этот цвет говорит сам за себя. За ним кроются уверенность в себе, привлекательность, желание быть в центре внимания. Девушки, выбирающие разные оттенки красного, занимают активную жизненную позицию, уверенно идут к победе и стремятся преуспеть во всем.

Фиолетовый

По мнению психологов, фиолетовый предпочитают эмоциональные и чувствительные люди, для которых важно беспрепятственно проявлять свою индивидуальность. Если вы любите такой маникюр, то, скорее всего, относитесь к творческим личностям, которые живут по своим правилам, самостоятельно выбирают собственный путь и больше сосредоточены на состоянии внутреннего мира.

Синий

Оттенки синего ассоциируются со спокойствием, мудростью и таинственностью. Предпочитающие такой маникюр девушки зачастую очень романтичны, мечтательны и верят в настоящую любовь — единственную и на всю жизнь. Любительницы голубого цвета склонны к долгим размышлениям и самоанализу и часто погружаются в меланхолию.

Розовый

Когда речь идет о розовом оттенке, это мечтательность, романтика, нежность и женственность. Девушки, выбирающие такой маникюр, очень любят флиртовать. Еще психологи склонны считать, что взрослые женщины, предпочитающие розовый цвет, в глубине души часто остаются детьми.