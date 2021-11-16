16.11.2021 09:13 Евгений Клочко

Тесты для определения штамма коронавируса "Дельта" появятся в Харькове

Региональный центр контроля и профилактики заболеваний будет проводить исследования по выявлению опасного штамма.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Kharkov Today. 67,5 миллионов гривен выделил Кабмин региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья для выявления штамма коронавируса "Дельта". Данное решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, 15 ноября.

4500 наборов тест-систем позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации штамма "Дельта".

Стоит отметить, что речь идет о 150 тысячах исследований в месяц. Как наборы распределят между регионами, пока не сообщается.

Ранее Центр общественного здоровья получил наборы для идентификации штамма "Дельта". Еженедельно туда поступают образцы для его идентификации из всех регионов Украины.

"Однако для более эффективного контроля над эпидемической ситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма на региональных уровнях", — сообщили в Минздраве.

В Минздраве не исключают вероятность того, что больной может быть одновременно инфицирован обоими вирусами. Причем для установления диагноза необходимо тестирование, посколько на основании одних только симптомов определить, чем болен пациент, невозможно.