16.11.2021 09:39 Рита Парфенова

В Харькове отменят несколько электропоездов: список

В Харькове отменят пять электропоездов, еще шесть пойдут по сокращенному маршруту.

График движения электропоездов изменят на среду, 17 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на KHARKIV Today. Изменения коснутся транспорта, курсирующего в Изюмском направлении.



Как сообщается в объявлениях, развешанных на вокзалах, отмена движения связана с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне.

Отменены пять поездов:

Харьков-Пассажирский — Святогорск. Электричка отправлялась в 1:55 из Харькова, в 3:55 – из Балаклеи; Святогорск — Харьков-Левада. Из Святогорка поезд выезжает в 6:23, прибывает в Балаклею 08:15, на стануию Харьков-Левада – в 10:37; Изюм — Харьков-Левада, которая в 5:03 выезжала из Изюма и прибывала в Балаклею в 6:18; Харьков-Пассажирский — Константиновка, из Харькова отправление в 16:05, из Балаклеи — 17:29; Константиновка — Харьков-Пассажирский, отправление из Константиновки в 06:05, из Балаклея — 9:15;

Три электрички сократят маршрут из Харькова до Балаклеи:

Харьков-Левада — Изюм на 6:40 из Харькова; Харьков-Пассажирский — Изюм на 8:48 из Харькова; Харьков-Левада — Изюм на 12:08 из Харькова.

Кроме того, ограничат до станции Балаклея курсирование электропоезда Харьков-Левада – Савинцы отправлением из Харькова в 17:28.

Три электрички пустят из Изюма до Балаклеи

Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 11:13 – в Балаклею в 12:29); Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 15:25 – в Балаклею в 16:43; Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 16:55 – в Балаклею в18:07).

Напомним, маршрут пригородной электрички Харьков-Пассажирский - Изюм - Харьков-Левада продлен до Святогорска с 31 октября 2021 года. Поезд отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 01.55, в Изюм прибывет в 05.12. Теперь он следует до станции Святогорск, куда приезжает в 05.47. Отбывает в Харьков из Святогорска в 06.23. В Изюме оказывается в 06.58, а на станцию Харьков-Левада прибывает в 10.37.