В Харькове отменят несколько электропоездов: список

В Харькове отменят пять электропоездов, еще шесть пойдут по сокращенному маршруту.
График движения электропоездов изменят на среду, 17 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на KHARKIV Today. Изменения коснутся транспорта, курсирующего в Изюмском направлении.
Как сообщается в объявлениях, развешанных на вокзалах, отмена движения связана с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне.
Кроме того, ограничат до станции Балаклея курсирование электропоезда Харьков-Левада – Савинцы отправлением из Харькова в 17:28.
Напомним, маршрут пригородной электрички Харьков-Пассажирский - Изюм - Харьков-Левада продлен до Святогорска с 31 октября 2021 года. Поезд отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 01.55, в Изюм прибывет в 05.12. Теперь он следует до станции Святогорск, куда приезжает в 05.47. Отбывает в Харьков из Святогорска в 06.23. В Изюме оказывается в 06.58, а на станцию Харьков-Левада прибывает в 10.37.
Комментариев: 0
Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
влажность:
давление:
ветер: