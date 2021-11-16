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16.11.2021  09:39   Рита Парфенова

В Харькове отменят несколько электропоездов: список

В Харькове отменят пять электропоездов, еще шесть пойдут по сокращенному маршруту.

17 ноября отменят несколько электропоездов. Новости Харькова

График движения электропоездов изменят на среду, 17 ноября, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на KHARKIV Today. Изменения коснутся транспорта, курсирующего в Изюмском направлении.

Как сообщается в объявлениях, развешанных на вокзалах, отмена движения связана с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне.

Отменены пять поездов:

  1. Харьков-Пассажирский — Святогорск. Электричка отправлялась в 1:55 из Харькова, в 3:55 – из Балаклеи;
  2. Святогорск — Харьков-Левада. Из Святогорка поезд выезжает в 6:23, прибывает в Балаклею 08:15, на стануию Харьков-Левада – в 10:37;
  3. Изюм — Харьков-Левада, которая в 5:03 выезжала из Изюма и прибывала в Балаклею в 6:18;
  4. Харьков-Пассажирский — Константиновка, из Харькова отправление в 16:05, из Балаклеи — 17:29;
  5. Константиновка — Харьков-Пассажирский, отправление из Константиновки в 06:05, из Балаклея — 9:15;

Три электрички сократят маршрут из Харькова до Балаклеи:

  1. Харьков-Левада — Изюм на 6:40 из Харькова;
  2. Харьков-Пассажирский — Изюм на 8:48 из Харькова;
  3. Харьков-Левада — Изюм на 12:08 из Харькова.

Кроме того, ограничат до станции Балаклея курсирование электропоезда Харьков-Левада – Савинцы отправлением из Харькова в 17:28.

Три электрички пустят из Изюма до Балаклеи

  1. Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 11:13 – в Балаклею в 12:29);
  2. Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 15:25 – в Балаклею в 16:43;
  3. Изюм — Харьков-Левада (из Изюма в 16:55 – в Балаклею в18:07).

Напомним, маршрут пригородной электрички Харьков-Пассажирский - Изюм - Харьков-Левада продлен до Святогорска с 31 октября 2021 года. Поезд отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 01.55, в Изюм прибывет в 05.12. Теперь он следует до станции Святогорск, куда приезжает в 05.47. Отбывает в Харьков из Святогорска в 06.23. В Изюме оказывается в 06.58, а на станцию Харьков-Левада прибывает в 10.37.

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  поезд, отмена, харьков
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