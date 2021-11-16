В Харькове лжегазовики ходили по квартирам пенсионеров

Действиями мошенников, которые выдавали себя за работников газовой службы, займутся следователи.
Как сообщили РЕДПОСТ в Патрульной полиции, правоохранители задержали двух мужчин, о действиях которых им сообщили жители Холодной Горы в Харькове.
Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова. Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования, находили неисправности и требовали оплатить штраф, получая наличные деньги. Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.
На улице Афанасьевской патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины, приметы которых совпадали с указанными свидетелями. Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа, которая и установит все обстоятельства дела.
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Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
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