16.11.2021 08:52 Рита Парфенова

В Харькове лжегазовики ходили по квартирам пенсионеров

Действиями мошенников, которые выдавали себя за работников газовой службы, займутся следователи.

Как сообщили РЕДПОСТ в Патрульной полиции, правоохранители задержали двух мужчин, о действиях которых им сообщили жители Холодной Горы в Харькове.

Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова. Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования, находили неисправности и требовали оплатить штраф, получая наличные деньги. Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.

На улице Афанасьевской патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины, приметы которых совпадали с указанными свидетелями. Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа, которая и установит все обстоятельства дела.

Напомним, ранее мы писали о розыске мошенника, который выдал себя за умершего и провернул аферу в Харькове. 60-70 летний мужчина обманом завладел недвижимым имуществом по улице Таганской в ​​Харькове.