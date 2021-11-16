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16.11.2021  08:32   Евгений Клочко

В Харькове отключат холодную воду 16 ноября (адреса)

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 15 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Шариковая, 49 (подъезд №6, стояк) до 17:00 16 ноября.

Шевченковский район: 

  • пр. Победы, 72 (подъезд №8, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 24 (подъезд №2, стояк) до 17:00 16 ноября,
  • пр. Победы, 48-а (подъезд №3, стояк), 73-б (подъезд №1, стояк) до 20:00 16 ноября,
  • пр. Людвига Свободы, 33, 35 до 20:00 16 ноября,
  • пр. Победы, 62-б-г до 23:59 16 ноября.

Новобаварский район:

  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (подъезд №1, спаренный стояк) до 17:00 16 ноября.

Киевский район:

  • ул. Шосткинская (ч/с),
  • ул. Роменская (ч/с) до 20:00 16 ноября.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 63 (подъезд №9, стояк) до 12:00 16 ноября,
  • пр. Тракторостроителей, 83 (подъезд №7, стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 41(подъезд №6),
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (подъезд №5) до 17:00 16 ноября.

Основянский район:

  • ул. Валдайская, 24-а (подъезд №4, стояк) до 20:00 16 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 28 (подъезд №8, стояк),
  • пр. Петра Григоренко, 37 (подъезд №1, стояк) до 20:00 16 ноября.

Напомним, 15 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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