В Харькове отключат холодную воду 16 ноября (адреса)

В этот день

Гороскоп на 16 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 ноября Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.