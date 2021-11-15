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15.11.2021  08:30   Евгений Клочко

В Харькове отключат холодную воду 15 ноября (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Отключение холодной воды в Харькове 15 ноября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • пр. Героев Сталинграда, 39 (подъезд №2, стояк),
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 15 ноября.

Шевченковский район: 

  • ул. Армейская (ч/с)
  • пр. Людвига Свободы, 26 (подъезд №8), 46-а (подъезд №2, стояк) до 17:00 15 ноября.
  • ул. Деревянко, 48 (подъезд №1, стояк) до 20:00 15 ноября.

Новобаварский район:

  • пер. Карповский, 4-а (подъезд №1, стояк),
  • шоссе Григоровское (Комсомольское), 10 (подъезд №1, спаренный стояк) до 17:00 15 ноября.

Киевский район:

  • ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (подъезд №1) до 20:00 16 ноября.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 63 (подъезд №9, стояк) до 17:00 15 ноября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 58 (подъезд №1, стояк)
  • ул. Плехановская, 5, 5-б-д до 20:00 15 ноября.

Напомним, 13 ноября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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