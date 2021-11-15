15.11.2021 08:18 Рита Парфенова

В вагоне харьковского метро разбили окно: подробности

Происшествие случилось в воскресенье, 14 ноября, на Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена.

О том, что на «красной» ветке Харьковского метрополитена разбили окно в вагоне, написали очевидцы в соцсетях.

Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, машиниста о разбитом стекле в окне вагона состава метро машиниста проинфоромировали пассажиры. После этого на ближайшей станции пассажиров высадили, а состав сдали в метро. Причина, по которой разбито стекло, неизвестна – никто из ехпавших в чвагоне не дал прояснений, как это произошло.

Напомним, руководству метрополитена Харькова поручено рассмотреть возможность сокращения интервалов движения поездов. Эти мера принята для недопущения распространения коронавирусной болезни и должна предотвратить скопления пассажиров на платформах метрополитена и в вагонах поездного состава.