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15.11.2021  08:18   Рита Парфенова

В вагоне харьковского метро разбили окно: подробности

Происшествие случилось в воскресенье, 14 ноября, на Холодногорско-заводской линии Харьковского метрополитена.

Криминал Харьков: стекло разбили в вагоне метро Криминал Харьков: стекло разбили в вагоне метро

О том, что на «красной» ветке Харьковского метрополитена разбили окно в вагоне, написали очевидцы в соцсетях. 

Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, машиниста о разбитом стекле в окне вагона состава метро машиниста проинфоромировали пассажиры. После этого на ближайшей станции пассажиров высадили, а состав сдали в метро. Причина, по которой разбито стекло, неизвестна – никто из ехпавших в чвагоне не дал прояснений, как это произошло.

Напомним, руководству метрополитена Харькова поручено рассмотреть возможность сокращения интервалов движения поездов. Эти мера принята для недопущения распространения коронавирусной болезни и должна предотвратить скопления пассажиров на платформах метрополитена и в вагонах поездного состава.

 

Тэги:  метро, харьков
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