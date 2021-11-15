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15.11.2021  08:00   

15 ноября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.

Всемирный день рециклинга

Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (можно перевести как «День, когда Америка перерабатывает отходы»). Со временем этот праздник распространился и на другие страны. Отдельно собранные отходы – это не мусор, а вторичное сырье, из которого можно сделать необходимые товары без дополнительной нагрузки на окружающую среду. «Мусор нужно грамотно утилизировать, а еще лучше – перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь», – считают экологи. В первую очередь, по их мнению, выход из критической ситуации нужно искать на уровне государств. Это может быть создание определенной стратегии работы с отходами, перевод производственных мощностей на малоотходные технологии и другие способы, которые позволят более интенсивно перерабатывать отходы или снижать их количество.

Приметы дня

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» — световой день становился все короче.

Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет.

Ясный или малооблачный день обещает скорый приход холодов. А если дороги развезло, то морозы придут только в декабре.

Этот день хорош для покупки вещей и одежды.

Также в этот день...

В 1415 году под давлением великого князя литовского Витовта произошло разделение Российской церкви на митрополии Московскую и Киевскую. Во главе первой остался митрополит Фотий, грек по происхождению, присланный константинопольским патриархом в Москву в 1409, а в сан митрополита киевского (юго-западных областей) Собором в Новогородке (ныне город Новогрудок в Гродненской области Белоруссии) был посвящен болгарин Григорий Симвлак (или Памвлак). Решение об отделении аргументировалось нежеланием подчиняться «царям греческим» – при сохранении верности константинопольскому патриарху, и небрежением Фотия делами юго-запада. Впрочем, разделение церквей не стало окончательным: в 1419 по смерти Григория (или удалению его от должности – летописи не дают точного ответа) Витовт согласился, чтобы Фотий снова принял под свою опеку юго-западные епархии.

1492 – Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак, который употребляли индейцы.

1875 – родился Владимир Русанов, русский путешественник, полярный исследователь. Русанов известен тем, что впервые в истории пересек по суше Новую Землю и достиг Баренцева моря. Наиболее значительный его труд посвящен поиску оптимального Северного морского пути.

1887 – Карл Гесснер получил патент на изобретенную им цинковую батарейку.

1904 – ярый ненавистник щетины американец Кинг Кемп Жиллетт запатентовал бритву со сменными лезвиями. С тех древних пор последние практически не изменились, только лишь утроились (это чтоб если бриться – то уже надолго) и обросли защитными механизмами (это чтобы при самом жестоком соскабливании щетины не перерезать горло).

1915 – родился Константин Симонов, советский писатель и поэт.

1922 – родился Игорь Стечкин, разработчик стрелкового оружия, автоматического пистолета.

1933 – пуск первой доменной печи Запорожского металлургического завода.

1945 – родилась Анне-Фрид (Фрида) Лингстад-Фредриксон-Андерсон, почетный член первой прославившейся на весь мир шведской семьи, гордо именуемой «ABBA».

1967 – родился Франсуа Озон, французский режиссер («8 женщин», «Бассейн», «Прелюдия», «Капли дождя на раскаленных скалах»).

1971 – фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор – модель 4004.

2001 – в Сумах закончила работу российско-украинская комиссия по делимитации сухопутной границы между государствами.

Именины отмечают:

Альберт, Анна, Доминика, Иван, Леопольд, Константин.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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