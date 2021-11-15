15.11.2021 07:00

Гороскоп на 15 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Пришло время собирать камни. Причем, внушительные в плане финансовых поступлений. Это могут быть дивиденды или премия, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы блистаете не только в умении заводить знакомства, но и сводить их на нет. В вашей жизни, как деловой так и личной, могут появиться новые связи. В то же время ваша несдержанность может испортить отношения с лучшим другом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

В вас может внезапно проснуться ревность. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой рискует стать объектом ваших собственнических настроений. Не выясняйте отношения – ни к чему хорошему это не приведет.

Рак (22 июня – 23 июля)

Не исключено, что вам захочется с кем-нибудь посоревноваться. Не противьтесь этому импульсу – он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось в доказательство своего превосходства.

Лев (24 июля – 23 августа)

Вам могут оказаться по плечу вещи, которые казались недоступными еще неделю назад. Просто сегодня вы будет точно знать, что делать и как. Единственное «но»: рассчитывайте только на свои силы, окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в вашу упряжку.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Ситуация вынудит то и дело оказываться в центре внимания, однако вы не ударите в грязь лицом. Правда, следует приготовиться к тому, что ваши успехи могут спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Ваш давиз: «Всё в дом!». Ваши стремления направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вам будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать присутствия сразу в нескольких местах. Впрочем, сегодня вы и сами не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то сегодняшние события или знакомства способны преподнести приятный сюрприз.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды обещают поддержку в денежных делах! Так что если у вас есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – любой шаг Стрельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать ваши начинания, если же предпочтете действовать в одиночку, то и здесь имеете шанс преуспеть.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вас может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем буквально на пустом месте. Возможно, идя по улице, обнаружите у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграете в лотерею, получите забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что будьте готовым к любым подаркам судьбы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Сегодня вы способны превратиться в транжиру в считанные секунды. Ситуация то и дело будет соблазнять сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.