15.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 ноября

Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.





Очередная волна арктического холода прорвется в Украину, и температура воздуха снизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 6 м/с​​. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. 15 ноября 2021 года ожидается повышение активности Солнца. Тем не менее, ожидать магнитных бурь в этот день не стоит.



Народные приметы. Если в этот день «небо заплачет», то следом за дождем и зима придет. А если туман низкий, то зима мягкой будет.



С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.