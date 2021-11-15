Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 ноября

Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.
Очередная волна арктического холода прорвется в Украину, и температура воздуха снизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -4°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. 15 ноября 2021 года ожидается повышение активности Солнца. Тем не менее, ожидать магнитных бурь в этот день не стоит.
Народные приметы. Если в этот день «небо заплачет», то следом за дождем и зима придет. А если туман низкий, то зима мягкой будет.
С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.
Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.
15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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