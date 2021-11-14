14.11.2021 20:47 Дмитрий Колоней

Ушла и не вернулась: под Харьковом найдена мертвой пропавшая летом пожилая женшина

Мертвое тело 74-летней Татьяны Коновал обнаружено под Харьковом.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую группу "Милена", печально завершились розыски 74-летней жительницы села Чепель Изюмского района Харьковской области Татьяны Степановны Коновал. Пожилая женшина пропала 26 июня 2021 года. Более четрех месяцев назад, на рассвета - было около 4 часов утра - страдающая потерй памяти женщина, в синей юбке, светло-синей кофте без рукавов и темно-серых мокасинах, с тесно-коричневой сумкой в руках вышла из своего дома в селе Чепель и с тех пор пропала без вести.

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Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются родственники пожилой женщины, которую в апреле 2021 года доставили из Купянска в Харьковскую областную психиатрическую больницу в селе Стрелечье. Сама себя она называет Губская Наталья Алексеевна. На вид ей 70-80 лет, волосы седые, глаза светлые.