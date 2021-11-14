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14.11.2021  20:00   Дмитрий Колоней

Харьковские ФОПы: налоги и взносы значительно вырастут

Сколько будут платить харьковские предприниматели с 1 января 2022 года.

Харьков бизнес: Налоги и взносы предпринимателей значительно вырастут в 2022 году
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Апостроф, в Украине с 1 января 2022 года изменятся размеры налогов и взносов для ФОПов.
 
Минимальная заработная плата составит:
 
с 1 января 2022 года – 6500,0 грн.;
с 1 октября 2022 года – 6700,0 грн.
 
Начисление ЕСВ (единого социального взноса): Ставка начисления единого взноса составляет 22%.
 
Минимальный размер страхового взноса:
 
с 1 января 2022 года – 1430,0 (6500,0 х 22%);
с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн. (6700,0 х 22%).
 
Максимальная сумма страхового взноса:
 
с 1 января 2022 составляет 21450,0 грн.: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), отсюда максимальная сумма страхового взноса 21450,0 грн;
с 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22 110 грн. (6700,0х15 х 22%).
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года – 2481,0 грн., с 1 июля – 2600,0 грн., с 1 декабря – 2684,0 грн.
 
Суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:
 
ФЛП I группы
 
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
 
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
 
Единый налог – 248,10 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.
 
ФЛП II группы
 
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
 
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
 
 
Единый налог – 1300,0 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.
 
ФЛП III группа
 
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
 
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
 
Единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.
 
ФЛП общей системы налогообложения
 
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
 
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
 
С 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).
 
Напомним, что ранее в рамках поддержки бизнеса, Харьковский горсовет снизил арендные ставки на землю на 2022 год. Это решение касается более 3 тысяч предпринимателей, которые суммарно сэкономят около 100 миллионов гривен.
Источник:   Апостроф
 Тэги:  фоп, налоги, харьков, украина, взносы, зарплата, страховой взнос
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