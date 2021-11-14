14.11.2021 20:00 Дмитрий Колоней

Харьковские ФОПы: налоги и взносы значительно вырастут

Сколько будут платить харьковские предприниматели с 1 января 2022 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Апостроф, в Украине с 1 января 2022 года изменятся размеры налогов и взносов для ФОПов.

Минимальная заработная плата составит:

с 1 января 2022 года – 6500,0 грн.;

с 1 октября 2022 года – 6700,0 грн.

Начисление ЕСВ (единого социального взноса): Ставка начисления единого взноса составляет 22%.

Минимальный размер страхового взноса:

с 1 января 2022 года – 1430,0 (6500,0 х 22%);

с 1 октября 2022 года – 1474,0 грн. (6700,0 х 22%).

Максимальная сумма страхового взноса:

с 1 января 2022 составляет 21450,0 грн.: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), отсюда максимальная сумма страхового взноса 21450,0 грн;

с 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22 110 грн. (6700,0х15 х 22%).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года – 2481,0 грн., с 1 июля – 2600,0 грн., с 1 декабря – 2684,0 грн.

Суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:

ФЛП I группы

ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.

– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.

Единый налог – 248,10 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.

ФЛП II группы

ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.

– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.

Читайте также: Безработные граждане Украины будут получать средства на открытие бизнеса

Единый налог – 1300,0 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.

ФЛП III группа

ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.

– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.

Единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

ФЛП общей системы налогообложения

ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.

– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.

С 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).

Напомним, что ранее в рамках поддержки бизнеса, Харьковский горсовет снизил арендные ставки на землю на 2022 год. Это решение касается более 3 тысяч предпринимателей, которые суммарно сэкономят около 100 миллионов гривен.