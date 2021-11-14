Карма нарушителя: владелец Лексуса оперативно оштрафован в Харькове (фото, видео)

Хозяин элитного авто не ушел от наказания в Харькове.
По этой ориентировке патрульные сегодня разыскали правонарушителя, попутно выяснив, что на авто установлены номерные знаки, не принадлежащие этому транспортному средству. На водителя патрульные составили административное постановление по ч.6 ст. 121 (Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству) КУоАП.
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Постарайтесь провести день как можно дальше от дома. Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В выходные, 13 и`14 ноября, в городе и по области ожидается сухая и относительно теплая погода.
14 ноября можно назвать днем «медицинских» праздников – сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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