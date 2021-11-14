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14.11.2021  19:28   

Карма нарушителя: владелец Лексуса оперативно оштрафован в Харькове (фото, видео)

Хозяин элитного авто не ушел от наказания в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, патрульная служба оперативно отреагировала на появившееся в сети видео, на котором видно, как водитель Lexus совершил движение по встречной полосе и проехал на запрещенный сигнал светофора.
 

По этой ориентировке патрульные сегодня разыскали правонарушителя, попутно выяснив, что на авто установлены номерные знаки, не принадлежащие этому транспортному средству. На водителя патрульные составили административное постановление по ч.6 ст. 121 (Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому транспортному средству) КУоАП.

Напомним, ранее мы писали о дорожно-транспортном происшествии на Ярославской улице, 31. Здесь, явно на большой скорости легковушка разбила ограждение над рекой. С немалыми шансами поплавать в Лопани.     
 

 

Тэги:  пдд, нарушение, харьтков, штраф
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