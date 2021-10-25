25.10.2021 14:30 Рита Парфенова

Поезда в метро Харькова могут ходить чаще: причина

Руководству метрополитена Харькова поручено рассмотреть возможность сокращения интервалов движения поездов.



Фото из открытых источников

Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на ХГС, такое решение принято на заседании городской КЧС по текущей эпидситуации на территории Харькова, которая прошла в субботу, 23 октября. На комиссии рассматривались вопросы о принятии мер для недопущения распространения коронавирусной болезни.



В частности, комиссия поручила руководству метрополитена рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена. Эта мера должна предотвратить скопления пассажиров на платформах метрополитена и в вагонах поездного состава.



Кроме того, рассмотрены вопросы о принятии мер для обеспечения безопасных перевозок пассажиров наземным транспортом, а также контроля за масочным режимом и соблюдением социальной дистанции при посещении заведений торговли и общественного питания.



Напомним, днем ранее вице-мэр по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан отметила на брифинге, что в Харькове могут ужесточить карантинные ограничения в городском транспорте.



