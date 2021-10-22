22.10.2021 13:35 Евгений Клочко

В связи с COVID-19 в Харькове могут ужесточить правила проезда в городском транспорте

За минувшие сутки в Харькове выявлено 872 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.



В связи с COVID-19 в Харькове могут ужесточить правила проезда в городском транспорте



Об этом во время брифинга корреспондентам РЕДПОСТ сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, это почти на 100 меньше, чем день и два дня назад, когда было зафиксировано соответственно 1004 и 979 случаев. В стационарах городских медучреждений из числа заболевших на сегодняшний день находится 1175 пациентов.

"За прошедшие сутки был госпитализирован 91 человек. На сегодняшний день 900 больных находятся на кислородной поддержке, 97 - в палатах интенсивной терапии. Заполненность коек, а их развёрнуто 1540, составляет 75%", - сказала вице-мэр.

Также за минувшие сутки в Харькове было проведено 7473 вакцинации, это значительно больше, чем днями ранее. Светлана Горбунова-Рубан в очередной раз призвала харьковчан активно вакцинироваться.

"Как уже сказал премьер-министр Украины, локдауна не будет, а вот карантинные меры будут ужесточаться. И только вакцинированные смогут пользоваться привилегиями свободного посещения магазинов и передвижения в транспорте. Поэтому вакцинируйтесь.

Мы же в свою очередь делаем всё возможное, чтобы вакцинация была ещё более доступной. Сейчас уже достигнуты договорённости с руководством городских рынков открыть и там пункты вакцинации. А вот на вокзале ЮЖД такой уже открыт. Мы работаем над этим вопросом", - сообщила вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан также не исключила, что если ситуация с заболеваемостью COVID-19 будет ухудшаться, то городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет инициировать ужесточение карантинных ограничений в городском транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличивают количество кислородных точек в городских больницах.