22.10.2021 13:21 Рита Парфенова

Новые правила проезда: как невакцинированные украинцы ездят по стране

В Укрзалізнице рассказали, как прошел первый день после вступления в силу новых правил перевозок пассажиров.





Как писал РЕДПОСТ, с 21 октября для в поездах и автобусах межобластного сообщения действуют новые правила безопасного проезда. Вместе с билетом пассажиры должны предъявлять документ о вакцинации (хотя бы об одной сделанной дозе) или отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посадки.



Из-за отсутствия медицинского документа за первые сутки после введения правил на поездах Укрзалізниці к поездке не были допущены 175 человек. Не всегда новые правила находили понимание у пассажиров, 25 раз за сутки в поездам для урегулирования конфликтов вызывались наряды Нацполиции.



У перевозчика отметили, что пройти тест или сделать прививку первой дозой вакцины с 21 октября можно на железнодорожных вокзалах. Так, пункт вакцинации от COVID-19 открылся 21 октября на Южном вокзале в Харькове. Со вчерашнего дня в холле вокзала "Харьков-Пассажирский" работает и пункт тестирования. Экспресс-тест в новом пункте будет стоить 350 грн.



Аналогичные пункты открыты еще на 9 железнодорожных вокзалах Украины: в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (станция Полтава-Киевская).



Экспресс-тестирование во всех пунктах для людей с билетами на поезд стоит 350 гривен. За сутки их услугами воспользовались более 1500 человек, 30 тестов оказались положительными.



Также все желающие могут сделать первую дозу вакцины от COVID-19 и с соответствующим документом сесть в поезд. Этой бесплатной услугой в пунктах вакцинации на вокзалах в течение 21 октября воспользовались около 700 человек.