22.10.2021 12:45 Ирина Круглова

В Харьковской гимназии №116 открылась современная медиатека (фото)

Современное мультимедийное пространство для детей и молодежи появилось в Харьковской гимназии №116.



В Харьковской гимназии №116 открылась современная медиатека (фото)



Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в данной локации дети могут заниматься как точными науками, так и творчеством.

Сам центр разделён на следующие зоны: библиотека, кинозал и компьютерные места.

В библиотеке посетители книги могут получать, используя QR-код. Одновременно с этим имеется доступ и к библиотекам других стран. QR-коды для доступа к иностранным библиотекам можно получить на интерактивной карте.

Дети младших классов в медиахабе создают анимационный фильм о жителях Харьковского зоопарка, а ученики старших классов готовятся к городскому турниру изобретателей и рационализаторов.

В центре побывал руководитель города Игорь Терехов. Он отметил, что целью городской власти является открытие подобных медиатек в каждой школе Харькова

Стоит отметить, что ранее на месте медиацентра было обычное подвальное помещение. Долгое время оно простаивало и его решили использовать для строительства медиапространства для учеников.

Открытие центра состоялось накануне каникул, чтобы дети могли найти себе занятие по душе.

Напомним, после капитального ремонта в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры открыли мультимедийную аудиторию

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