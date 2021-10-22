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22.10.2021  12:30   Рита Парфенова

В Харькове умер известный адвокат

На 83-м году из жизни ушел выдающийся специалист в области права Ефим Голянд.


city.kharkov.ua

Утром 22 октября в возрасте 82 лет в Харькове скончался адвокат Ефим Ильич Голянд, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХГС.

Ефим Ильич посвятил жизнь правовой защите. Занимал должность Председателя Совета старейшин при Совете адвокатов Харьковской области, получил звание заслуженного юриста Украины, являлся членом Президиума Харьковской областной коллегии адвокатов. Был отмечен высшей наградой Харьковской области «Слобожанская Слава». Лауреат рейтинга «Харьковчанин года» и конкурса «Деловой человек Украины».

Соболезнования семье и близким покойного принесли руководитель Харькова Игорь Терехов и члены исполнительного комитета горсовета.

«Ефим Ильич посвятил профессии полвека. Он работал адвокатом 54 года, его уважали не только коллеги, но и все, кому посчастливилось быть с ним знакомым. Неординарная творческая личность, профессионал. Он оставил после себя самое главное - мудрых учеников, которые продолжат его дело, благодарных клиентов и профессионально сформированное юридическое сообщество Харькова. Такие люди, как Ефим Ильич, остаются в памяти будущих поколений», - говорится в соболезновании.

Напомним, 11 октября скоропостижно скончался известный украинский музыкант и харьковский актер Мисько Барбара.



 

Источник:   ХГС
 Тэги:  некролог, харьков, ефим голянд
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