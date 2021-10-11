11.10.2021 20:53 Дмитрий Колоней

Умер известный харьковский музыкант Мисько Барбара

Жизнь музыканта и актера была связана с Харьковом более 20 лет.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Тvoemisto.tv, сегодня, 11 октября 2021 года, скоропостижно скончался известный харьковский музыкант Мисько Барбара. Печальную новость сообщила ресурсу жена певца Светлана Олешко.

Украинский певец и актер Михаил Ярославович Барбара появился на свет 14 ноября 1971. Уроженец Львова, музыкант связал свою жизнь с Харьковом в 1998 году.

К моменту переезда в Первую столицу 27-летний творец уже был одним из основателей группы "Мертвий півень". Коллектив возник во Львове в 1989 году и выступал с песнями на стихи известных украинских поэтов. Среди известных произведений группы - "Ми помрем не в Парижі", "Б'ютіфул карпати", "Гуцулка Ксеня", "Холодно".

Когда музыкант переехал в Харьков, он начал выступать в театре "Арабески". Также он принимал участие в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.

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