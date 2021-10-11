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11.10.2021  20:53   Дмитрий Колоней

Умер известный харьковский музыкант Мисько Барбара

Жизнь музыканта и актера была связана с Харьковом более 20 лет.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Тvoemisto.tv, сегодня, 11 октября 2021 года, скоропостижно скончался известный харьковский музыкант Мисько Барбара. Печальную новость сообщила ресурсу жена певца Светлана Олешко.
 
Украинский певец и актер Михаил Ярославович Барбара появился на свет 14 ноября 1971. Уроженец Львова, музыкант связал свою жизнь с Харьковом в 1998 году.
 
К моменту переезда в Первую столицу 27-летний творец уже был одним из основателей группы "Мертвий півень". Коллектив возник во Львове в 1989 году и выступал с песнями на стихи известных украинских поэтов. Среди известных произведений группы - "Ми помрем не в Парижі", "Б'ютіфул карпати", "Гуцулка Ксеня", "Холодно".
 
Когда музыкант переехал в Харьков, он начал выступать в театре "Арабески". Также он принимал участие в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk.
 
Напомним, ранее мы писали о смерти французского актера театра и кино Жана-Поля Бельмондо. 
Источник:   Тvoemisto.tv
 Тэги:  умер мисько барбара, смерть, харьков, мертвий півень, арабески
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