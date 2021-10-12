12.10.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 октября

Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеозависимым людям стоит поберечься: сутки начнутся слабой магнитной бурей. К полудню геомагнитные колебания начнут успокаиваться.



Народные приметы. Часто в этот день бывали сырые туманы. А вечерний туман сулит тепло в ближайшие дни, без заморозков.



Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.



Звездное небо – к сухой осени и к будущему урожайному лету.



Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.