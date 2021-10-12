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12.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 октября

Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Харьков в октябре

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +15°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +13°...+12°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеозависимым людям стоит поберечься: сутки начнутся слабой магнитной бурей. К полудню геомагнитные колебания начнут успокаиваться.

Народные приметы.  Часто в этот день бывали сырые туманы. А вечерний туман сулит тепло в ближайшие дни, без заморозков.

Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно.

Звездное небо – к сухой осени и к будущему урожайному лету.

Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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