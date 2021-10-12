Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 октября

Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Приготовьтесь к пробуксовке в делах, причем причиной этого будут ваши коллеги или домашние. Это отразится и на вашем результате. впрочем, вряд ли кто-либо будет ожидать от вас подвигов на фоне общих сбоев.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Не отрывайтесь от коллектива! Самостоятельная работа сегодня способна завести в тупик Так что если хотите решить какой-нибудь важный вопрос, волей-неволей придется обсудить его с окружающими.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Похоже, Фортуна сегодня взяла выходной. Чтобы день был результативным, достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или загрузить себя текучкой.
Рак (22 июня – 23 июля)
Самоуверенность может привести к ошибкам. Если же кто-то из близких людей любезно согласится контролировать ваши действия, работа станет более результативной.
Лев (24 июля – 23 августа)
Совместные начинания лучше перенести на другой день. Сегодня есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где вы лично за все отвечаете. И где при всем желании никто не сможет помешать.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды советуют устроить презентацию своего проекта или даже себя самого. И помните: окружающие охотнее воспримут язык образов и эмоций, поэтому не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Учтите: сегодня не все так, как кажется на первый взгляд. В казалось бы решенных делах возможны пробуксовки, а отложенные проблемы могут решиться сами собой. Держите руку на пульсе и будьте готовыми к любым неожиданным поворотам.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды предупреждают, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, не следует рубить сгоряча.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Придерживайтесь правила: семь раз отмерь, один отрежь. На удачу в этот день полагаться не следует – есть вдруг покажется, что шанс сам плывет в руки, не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Ваш энтузиазм может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все начинания. Лучшее решение дня – провести его в общении с близкими людьми.
Водолей (21 января – 19 февраля)
По возможности отложите часть запланированного на сегодня. Звезды советуют расслабиться и как следует отдохнуть. А завтра взятся за дела с новыми силами.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Хорошая встряска пойдет вам на пользу, вернув свежее восприятие. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и заняться хобби или банально отдохнуть.
Желание разъяснить проблемные вопросы сегодня чреваты конфликтами. Если с человеком, которым вы дорожите, наметились разногласия, лучше денек отдохнуть друг от друга.
Харьков ожидает еще один пасмурный день. Днем ожидается мелкий дождь.
Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.
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