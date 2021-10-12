12.10.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 12 октября

Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Приготовьтесь к пробуксовке в делах, причем причиной этого будут ваши коллеги или домашние. Это отразится и на вашем результате. впрочем, вряд ли кто-либо будет ожидать от вас подвигов на фоне общих сбоев.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Не отрывайтесь от коллектива! Самостоятельная работа сегодня способна завести в тупик Так что если хотите решить какой-нибудь важный вопрос, волей-неволей придется обсудить его с окружающими.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Похоже, Фортуна сегодня взяла выходной. Чтобы день был результативным, достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или загрузить себя текучкой.



Рак (22 июня – 23 июля)

Самоуверенность может привести к ошибкам. Если же кто-то из близких людей любезно согласится контролировать ваши действия, работа станет более результативной.



Лев (24 июля – 23 августа)

Совместные начинания лучше перенести на другой день. Сегодня есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где вы лично за все отвечаете. И где при всем желании никто не сможет помешать.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют устроить презентацию своего проекта или даже себя самого. И помните: окружающие охотнее воспримут язык образов и эмоций, поэтому не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Учтите: сегодня не все так, как кажется на первый взгляд. В казалось бы решенных делах возможны пробуксовки, а отложенные проблемы могут решиться сами собой. Держите руку на пульсе и будьте готовыми к любым неожиданным поворотам.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предупреждают, что полагаться на интуицию не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения – неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, не следует рубить сгоряча.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Придерживайтесь правила: семь раз отмерь, один отрежь. На удачу в этот день полагаться не следует – есть вдруг покажется, что шанс сам плывет в руки, не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ваш энтузиазм может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все начинания. Лучшее решение дня – провести его в общении с близкими людьми.



Водолей (21 января – 19 февраля)

По возможности отложите часть запланированного на сегодня. Звезды советуют расслабиться и как следует отдохнуть. А завтра взятся за дела с новыми силами.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Хорошая встряска пойдет вам на пользу, вернув свежее восприятие. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и заняться хобби или банально отдохнуть.