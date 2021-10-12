12.10.2021 08:00

12 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.





Артрит – это воспалительное заболевание суставов, при серьезных формах протекания болезни может привепсти к инвалилдности и даже потери трудоспособности. Причинами его возникновения могут стать травмы, вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. Эта болезнь поражает преимущественно людей в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин. И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее лечение – это профилактика. Для этого достаточно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, отказаться от вредных привычек и больше двигаться.

Также в этот день

В 1492 году итальянский мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете на острове острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой «открытия Америки». В 1937 году президент Рузвельт объявил 12 октября Днем Колумба, а позднее, с 1971 года он отмечается каждый второй понедельник октября. Как обычно, американцы отличились и в этом. Даже дату своего открытия решили сделать «удобной», чтобы выходные были длиннее.



1428 – началась осада англичанами Орлеана. Продолжавшаяся семь месяцев осада города стала поворотным пунктом в Столетней войне между Англией и Францией и прославила имя Жанны д'Арк.



1810 – первый Октоберфест: жители Мюнхена приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы фон Заксен-Хильдбургхаузен.



1931 – состоялось торжественное открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду в Рио-де-Жанейро, считающейся символом города.



1935 – родился Лучано Паваротти, итальянский оперный певец (тенор).



1957 – на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Калатозова «Летят журавли».



1960 – состоялось знаменитое выступление Никиты Хрущева на Ассамблее ООН с обещанием показать Западу «Кузькину мать». Никита Хрущев стучал своим башмаком по трибуне во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, доказав, что мы можем всех не только шапками забросать. Председательствующий, пытаясь навести порядок в зале, сломал молоток.



1964 – ракета-носитель «Восход-1» запущена с космодрома Байконур. Впервые осуществлен полет многоместного корабля, также впервые полет осуществлялся без скафандров.



1966 – родился Алексей Кортнев, музыкант, автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай».



1968 – в Мехико открылись XIX Олимпийские игры. Необычные условия проведения игр (высокогорье) стали причиной выдающихся рекордов и мини-трагедий, когда спортсмены теряли сознание во время состязаний, требующих выносливости.



1968 – родился австралийский киноактер Хью Джекман – Росомаха и Ван Хельсинг в одном флаконе.



1971 – на Бродвее прошла премьера рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда».



1999 – в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.



2002 - В Москве в театральном центре на Дубровке во время спецоперации по уничтожению террористов и освобождению заложников отравлен 128 человек.



2003 – Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок «Формула-1» 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (5) Х.-М. Фанхио, державшийся с 1957 года. (Рекорд был не только непревзойденным, но и неповторенным – вторым 5-кратным чемпионом стал сам Шумахер в предыдущем, 2002 году.)



2010 – близ города Марганец Днепропетровской области произошло крупнейшее ДТП в истории независимой Украины. В результате столкновения пассажирского автобуса с двухсекционным электровозом погибли 45 человек.

Приметы дня

12 октября в народе называли Феофан Милостивый. В день почитания этого святого обычно возвращалось тепло. Так и говорили про святого в народе: «Феофан накинул на солнце кафтан».



Следите, чтобы в доме не закончилась соль. Пустая солонка считается предвестником финансовых неудач.



Нельзя сегодня грустить, в противном случае негативное настроение останется на весь год.

Именины отмечают

Иван, Феофан.