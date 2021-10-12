    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: BMW протаранил жилую пятиэтажку на Новых Домах (видео, фото)
12.10.2021  08:36   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: BMW протаранил жилую пятиэтажку на Новых Домах (видео, фото)

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.


Telegram

В ночь на 12 октября на Новых Домах произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадавшим в котором оказался жилой дом, сообщает РЕДПОСТ.

Автомобиль BMW протаранил жилую пятиэтажку по улице Танкопия, 21. Очевидцы утверждают, что автомобиль на большой скорости пролетел через кусты в палисаднике возле подъезда и врезался во входную группу дома. От удара разблокировался кодовый замок и открылись входные двери в подъезд.

Водитель скрылся с места аварии до приезда полиции. Свидетели не исключают, что он был пьян.

ДТП в Харькове: автомобиль врезался в многоэтажку, спасатели смывали бензин с дороги (ВИДЕО, ФОТО)

Один из жильцов снял видео в первые минуты после столкновения. На записи длительностью почти в три минуты можно увидеть, как со стороны пассажирского сидения выбрался мужчина, вынул из багажника большие сумки, сложил их на лавочке возле подъезда, потом неторопливо забирал еще какие-то вещи из салона машины, а после кому-то звонил.

Официальная информация уточняется.

ДТП Харьков: BMW врезался в жилую пятиэтажку на Новых Домах

ДТП Харьков: BMW врезался в жилую пятиэтажку на Новых Домах

Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Криминал и происшествия Разбиты вагоны и локомотив: Поезд и комбайн столкнулись на переезде (фото) 11.10 Криминал и происшествия ДТП: жесткое столкновение мотоцикла и такси в Харькове (видео) 09.10 Криминал и происшествия Цистерна опрокинулась на трассе в сторону Днепра (видео, фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 