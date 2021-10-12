ДТП в Харькове: BMW протаранил жилую пятиэтажку на Новых Домах (видео, фото)

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.
В ночь на 12 октября на Новых Домах произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадавшим в котором оказался жилой дом, сообщает РЕДПОСТ.
Автомобиль BMW протаранил жилую пятиэтажку по улице Танкопия, 21. Очевидцы утверждают, что автомобиль на большой скорости пролетел через кусты в палисаднике возле подъезда и врезался во входную группу дома. От удара разблокировался кодовый замок и открылись входные двери в подъезд.
Водитель скрылся с места аварии до приезда полиции. Свидетели не исключают, что он был пьян.
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Один из жильцов снял видео в первые минуты после столкновения. На записи длительностью почти в три минуты можно увидеть, как со стороны пассажирского сидения выбрался мужчина, вынул из багажника большие сумки, сложил их на лавочке возле подъезда, потом неторопливо забирал еще какие-то вещи из салона машины, а после кому-то звонил.
Официальная информация уточняется.
Ранее РЕДПОСТ писал о ДТП на улице Луи Пастера, 1. Участниками столкновения стали автомобили ВАЗ 21099 и ВАЗ 2101. Водителя «девятки» с места столкновения увезла бригада скорой помощи.
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