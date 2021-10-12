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12.10.2021  09:02   Рита Парфенова

Где в Харькове не будет холодной воды 12 октября. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Станкостроительная, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 12 октября.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 13 (стояк),
  • ул. Арктическая (ч/с),
  • ул. Борисовская (ч/с),
  • ул. Глебовская (ч/с),
  • ул. Ямская (ч/с),
  • ул. Бескрайняя (ч/с),
  • пер. Скадовского (ч/с),
  • пер. Бугурусланский (ч/с),
  • ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с),
  • ул. Ольгинская (ч/с),
  • ул. Нарофоминская (ч/с),
  • въезд Ольгинский (ч/с),
  • пр. Жуковского, 7, 9, 11 до 20:00 12 октября.

Московский район:

  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк) до 17:00 12 октября;
  • ул. Дружбы Народов, 206 (п. №1, стояк),
  • ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №7) до 20:00 12 октября.

Немышлянский район:

  • проезд Коммунальный, 9/11 (п. №2),
  • б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №4, стояк) до 20:00 12 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк),
  • ул. Пермская, 9 (п. №2),
  • ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 12 октября.

Слободской район:

  • ул. Зерновая, 55-в до 17:00 12 октября;
  • ул. Зерновая, 55-в (стояк),
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 12 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Кацарская, 36/38, 40 до 20:00 12 октября.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк),
  • пр. Победы, 78-в (п. №3),
  • ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк),
  • ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк),
  • ул. 23 Августа, 8 (стояк),
  • ул. Клочковская, 193,
  • ул. Малоджанкойская, 12 до 20:00 12 октября.

Напомним, 11 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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