12.10.2021 09:02 Рита Парфенова
Где в Харькове не будет холодной воды 12 октября. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Станкостроительная, 12 (п. №1, стояк) до 17:00 12 октября.
Киевский район:
-
ул. Астрономическая, 13 (стояк),
-
ул. Арктическая (ч/с),
-
ул. Борисовская (ч/с),
-
ул. Глебовская (ч/с),
-
ул. Ямская (ч/с),
-
ул. Бескрайняя (ч/с),
-
пер. Скадовского (ч/с),
-
пер. Бугурусланский (ч/с),
-
ул. Пантелеймоновская (Бакинских Комиссаров) (ч/с),
-
ул. Ольгинская (ч/с),
-
ул. Нарофоминская (ч/с),
-
въезд Ольгинский (ч/с),
-
пр. Жуковского, 7, 9, 11 до 20:00 12 октября.
Московский район:
-
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №3, стояк) до 17:00 12 октября;
-
ул. Дружбы Народов, 206 (п. №1, стояк),
-
ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №7) до 20:00 12 октября.
Немышлянский район:
-
проезд Коммунальный, 9/11 (п. №2),
-
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (п. №4, стояк) до 20:00 12 октября.
Новобаварский район:
-
ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк),
-
ул. Пермская, 9 (п. №2),
-
ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 12 октября.
Слободской район:
-
ул. Зерновая, 55-в до 17:00 12 октября;
-
ул. Зерновая, 55-в (стояк),
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 12 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Кацарская, 36/38, 40 до 20:00 12 октября.
Шевченковский район:
-
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк),
-
пр. Победы, 78-в (п. №3),
-
ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк),
-
ул. Новгородская, 10 (п. №2, стояк),
-
ул. 23 Августа, 8 (стояк),
-
ул. Клочковская, 193,
-
ул. Малоджанкойская, 12 до 20:00 12 октября.
Напомним, 11 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
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