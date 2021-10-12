12.10.2021 09:41 Рита Парфенова

В харьковских конфетах обнаружили превышение трансжиров

Завышенные показатели оказались в продукции, приготовленной на экспорт.

В шоколадно-вафельных конфетах одного из местных производителей экспертиза обнаружила повышенное содержание трансжирных кислот, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Информацию об этом распространила система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам.



Партия конфет, выпущенных харьковской компанией «Лесная сказка», предназначалась для отправки в Латвию, импортеру SIA LENAKS из Риги. В данное время служба проводит расследование, какие причины вызвали несоответствие продукции требуемым стандартам.



Из магазинов Харькова изымают опасный напиток

Если указанная партия товара окажется в торговых сетях Харкова, реализаторов обязуют сообщить об этом в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.

Справка. Справка: транс-жиры – это разновидность ненасыщенных жиров с высоким содержанием транс-изомеров жирных кислот. Они образуются в результате термообработки – при жарке пищи или промышленном производстве выпечки. По информации ВОЗ, эти соединения повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых форм рака и других нарушений здоровья. Во многих развитых странах использование транс-жиров в промышленном производстве запрещено или ограничено.



Ранее мы писали о выявлении партий мяса птицы с сальмонеллой, импортируемого из Польши. Сначала что Salmonella typhimurium обнаружили в крыльях индейки из Польши. Позже появилась информация, что в охлажденном курином мясе выявлены Salmonella enteritidis и Salmonella группы С1.