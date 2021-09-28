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28.09.2021  09:34   Рита Парфенова

Куриное мясо с сальмонеллой ищут на харьковских прилавках

Харьковских реализаторов предупреждают о возможности поставок зараженного мяса.

куриное мясо с сальмонеллой

Партия куриного мяса с бактериями сальмонеллы поступила в Украину из Польши, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В охлажденном курином мясе выявлены Salmonella enteritidis и Salmonella группы С1. Эта партия весом 585 килограммов и сроком годности до 24 ноября отправлена из Польши (производитель: SuperDrob SA, Karczew, место хранения: AMP Logistyka, Pkonsk, Poland) во Львов (получатель: ООО «ЛЯМИТ», пр. Красной калины, 39/31, г. Львов).

В случае обнаружения указанной партии товара в торговых сетях Харькова реализаторы обязаны сообщить в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.

Ранее мы писали, что Salmonella typhimurium обнаружили в крыльях индейки из Польши.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, мясо, сальмонелла, харьков
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