28.09.2021 09:34 Рита Парфенова

Куриное мясо с сальмонеллой ищут на харьковских прилавках

Харьковских реализаторов предупреждают о возможности поставок зараженного мяса.

Партия куриного мяса с бактериями сальмонеллы поступила в Украину из Польши, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.



В охлажденном курином мясе выявлены Salmonella enteritidis и Salmonella группы С1. Эта партия весом 585 килограммов и сроком годности до 24 ноября отправлена из Польши (производитель: SuperDrob SA, Karczew, место хранения: AMP Logistyka, Pkonsk, Poland) во Львов (получатель: ООО «ЛЯМИТ», пр. Красной калины, 39/31, г. Львов).



В случае обнаружения указанной партии товара в торговых сетях Харькова реализаторы обязаны сообщить в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.



Ранее мы писали, что Salmonella typhimurium обнаружили в крыльях индейки из Польши.