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28.09.2021  08:56   Рита Парфенова

Помогите найти: В Харькове пропал мужчина с татуировкой льва (фото)

30-летний Денис Глинкин предположительно пропал с 25 сентября.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена», в Харькове разыскивается 30-летний Денис Глинкин, проживающий на улице Героев Труда в районе ТРЦ Дафи.

Известно, что 25 сентября разыскиваемый выходил на связь, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Денис худощавого телосложения, с темными короткими волосами, ростом 170 см. Носит серо-белую тактическую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

На внешней стороне голени правой ноги татуировка в виде головы льва.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Дениса Глинкина или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Ранее мы писали о розыске 78-летней Валентины Пустельниковой, которая 23 сентября в промежутке с семи утра до часа дня покинула свое место проживания на улице Борьбы в районе Дворца спорта и с того момента ее местонахождение неизвестно.

30-летний Денис Глинкин разыскивается в Харькове с 25 сентября.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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