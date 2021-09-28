28.09.2021 08:56 Рита Парфенова

Помогите найти: В Харькове пропал мужчина с татуировкой льва (фото)

30-летний Денис Глинкин предположительно пропал с 25 сентября.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена», в Харькове разыскивается 30-летний Денис Глинкин, проживающий на улице Героев Труда в районе ТРЦ Дафи.



Известно, что 25 сентября разыскиваемый выходил на связь, и с тех пор его местонахождение неизвестно.



Денис худощавого телосложения, с темными короткими волосами, ростом 170 см. Носит серо-белую тактическую куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.



На внешней стороне голени правой ноги татуировка в виде головы льва.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Дениса Глинкина или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».



Ранее мы писали о розыске 78-летней Валентины Пустельниковой, которая 23 сентября в промежутке с семи утра до часа дня покинула свое место проживания на улице Борьбы в районе Дворца спорта и с того момента ее местонахождение неизвестно.