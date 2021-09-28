28.09.2021 08:45

Главное о новинке iPhone 13 – экран, камера, процессор, технологии

Очередная официальная презентация новых устройств Apple состоялась 14 сентября.

Публике представили новый iPhone 13, урезанную (Mini) и Pro-версию этого гаджета. Базовый смартфон получил сочный OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. Размер экрана изменений не претерпел, а вот максимальный уровень яркости повысился на 28% в сравнении с прошлым поколением. Дизайн в целом остался прежним, главные же изменения произошли в технической части.

Технические параметры, улучшения iPhone 13

Многие поклонники бренда ждали, что в новом поколении iPhone произойдет переход на более практичный интерфейс USB-C, но этого не случилось. Главным элементом нового смартфона стал центральный процессор Apple A15 Bionic (5 нм). Производитель уверяет, что по уровню мощности этот чип на 50% превосходит аналоги ближайших конкурентов. Как базовый iPhone 13, так и версии Mini и Pro способны функционировать в сетях пятого поколения (5G). Владельцы гаджетов могут также пользоваться преимуществом беспроводной зарядки MagSafe.

Увеличился максимальный объем постоянной памяти. Покупателям предложили 3 варианта – модификации на 128, 256 и 512 Гб. У аппарата iPhone 12 минимальный объем флеш-памяти составлял 64 Гб, то есть произошел двухкратный рост по этому показателю. Увеличился и объем оперативной памяти – 6 Гб у нового девайса против 4 Гб у 11-й и 12-й версий. За счет лучшей оптимизации работы процессора и других электронных компонентов снизилось общее энергопотребление устройства. В сравнении с предыдущими версиями время автономной работы в режиме просмотра видео в среднем увеличилось на 2 часа.

Обновленная камера iPhone 13

Девайсы нового поколения по-прежнему комплектуются сдвоенными основными камерами (12 Мп+12 Мп). Но теперь они размещаются по горизонтали. В iPhone 13 установлен новый чип, использующий возможности искусственного интеллекта. Это положительно отразилось на качестве снимков. Разница особенно заметна на фотографиях, которые были сделаны в темноте. Ультраширокоугольная камера лучше улавливает свет, что позволяет обеспечить приемлемое качество снимков в ночное время.

Инженеры Apple доработали систему матричной стабилизации, благодаря чему дрожание рук стало гораздо меньше влиять на качество фото. Еще одна интересная новинка – «кинематографический» режим съемки. По задумке разработчиков он должен позволить снимать видео так, как это делают профессионалы из мира кинематографа. Пользователи смогут прямо во время записи фокусироваться на лицах, осуществлять плавный переход к другим сценам. Режиссеры при создании художественных и документальных фильмов применяют такие приемы для усиления драматизма.