08.10.2021 15:02
iPhone 13: все самое главное о новинке
Совсем недавно прошла презентация гаджетов от Эпл, которая традиционно проводится в сентябре.
Пользователи могут купить версию Mini или выбрать Айфон 13
Про с улучшенными возможностями. Несмотря на практически не изменившийся дизайн, новинка получила массу улучшений. В первую очередь, это заметно даже по экрану. Он стал намного ярче (на 28%), что видно даже на младшей версии. Теперь с гаджетом комфортно работать даже в солнечный день.
Улучшения технических параметров
Естественно, инженеры компании Эпл не могли ограничиться исключительно яркостью экрана. Мир гаджетов развивается стремительно, поэтому нужно быть на несколько шагов впереди конкурентов. Компании Apple это с легкостью удается уже много лет.
Основное изменение в технической части выглядит как использование нового процессора. Чип Bionic 15 превосходит своих главных конкурентов по производительности как минимум на 50%. Быстродействие проявляется во всем: от запуска операционной системы до скроллинга страниц.
В Apple поняли, что 64 Гб постоянной памяти для 2021 года слишком мало, поэтому все современные гаджеты имеют накопитель на 128 Гб минимум. Также пользователи могут выбирать 256, 512 Гб или 1 Тб (для версии Про).
Количество оперативной памяти теперь равно 6 Гб. Несмотря на то, что многие современные девайсы других брендов имеют более мощную ОЗУ, оптимизированная ОС Айфонов доказывает, что такого объема вполне достаточно, и пока нет смысла его увеличивать.
Оптимизация всех процессов привела и к увеличению автономности работы гаджета на одном заряде. Теперь она увеличена по сравнению с 12 моделью на 1,5 (для Мини) и 2,5 часа (для версии Про).
Новые возможности камеры
Многие покупают новый Айфон 13 Про именно из-за камеры. Уже несколько серий не меняется разрешение матрицы: оно составляет 12 Мп для каждого сенсора. Но в то же время увеличивается сама матрица, что существенно улучшает ее светочувствительность.
По сравнению с 12 моделью, в 13 версии этот показатель возрос почти на треть, что позволило улучшить ночную съемку.
Среди других новшеств в камере:
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появление режима макросъемки;
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новые фильтры;
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улучшенная система стабилизации;
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кинематографический режим съемки;
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трехкратный оптический зум;
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фокус на лице;
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плавный переход между сценами и т. д.
Несмотря на ожидания скептиков, компании Эпл в очередной раз удалось доказать миру, что ее электроника неспроста считается одной из самых совершенных. Поклонники гаджетов получили не только новые смартфоны от компании, но и планшеты, часы, наушники.
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