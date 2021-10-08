08.10.2021 15:02

iPhone 13: все самое главное о новинке

Совсем недавно прошла презентация гаджетов от Эпл, которая традиционно проводится в сентябре.

Пользователи могут купить версию Mini или выбрать Айфон 13 Про с улучшенными возможностями. Несмотря на практически не изменившийся дизайн, новинка получила массу улучшений. В первую очередь, это заметно даже по экрану. Он стал намного ярче (на 28%), что видно даже на младшей версии. Теперь с гаджетом комфортно работать даже в солнечный день.

Улучшения технических параметров

Естественно, инженеры компании Эпл не могли ограничиться исключительно яркостью экрана. Мир гаджетов развивается стремительно, поэтому нужно быть на несколько шагов впереди конкурентов. Компании Apple это с легкостью удается уже много лет.

Основное изменение в технической части выглядит как использование нового процессора. Чип Bionic 15 превосходит своих главных конкурентов по производительности как минимум на 50%. Быстродействие проявляется во всем: от запуска операционной системы до скроллинга страниц.

В Apple поняли, что 64 Гб постоянной памяти для 2021 года слишком мало, поэтому все современные гаджеты имеют накопитель на 128 Гб минимум. Также пользователи могут выбирать 256, 512 Гб или 1 Тб (для версии Про).

Количество оперативной памяти теперь равно 6 Гб. Несмотря на то, что многие современные девайсы других брендов имеют более мощную ОЗУ, оптимизированная ОС Айфонов доказывает, что такого объема вполне достаточно, и пока нет смысла его увеличивать.

Оптимизация всех процессов привела и к увеличению автономности работы гаджета на одном заряде. Теперь она увеличена по сравнению с 12 моделью на 1,5 (для Мини) и 2,5 часа (для версии Про).

Новые возможности камеры

Многие покупают новый Айфон 13 Про именно из-за камеры. Уже несколько серий не меняется разрешение матрицы: оно составляет 12 Мп для каждого сенсора. Но в то же время увеличивается сама матрица, что существенно улучшает ее светочувствительность.

По сравнению с 12 моделью, в 13 версии этот показатель возрос почти на треть, что позволило улучшить ночную съемку.

Среди других новшеств в камере:

появление режима макросъемки;

новые фильтры;

улучшенная система стабилизации;

кинематографический режим съемки;

трехкратный оптический зум;

фокус на лице;

плавный переход между сценами и т. д.

Несмотря на ожидания скептиков, компании Эпл в очередной раз удалось доказать миру, что ее электроника неспроста считается одной из самых совершенных. Поклонники гаджетов получили не только новые смартфоны от компании, но и планшеты, часы, наушники.