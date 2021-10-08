08.10.2021 14:45 Евгений Клочко

Харьковский зоопарк: история лучшего в Европе зоосада

23 августа 2021 года Харьковский зоопарк распахнул свои двери для первых посетителей после 5-летней реконструкции. Сегодня — это зоопарк, в котором можно увидеть новую философию содержания животных. А какой же была сама история зоопарка?

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковские известия , датой основания Харьковского зоологического сада считается 1896 год. Тогда на двух гектарах земли, арендованной у Университетского сада, была организована выставка домашних животных и птиц. Позднее экспозиция пополнялась дикими животными, которых доставляли в Харьков жители окрестных сёл.

Во время Гражданской войны (1917-1923гг.) зоосад разорили. В мае 1922 года столичный Харьковский зоопарк, был опять открыт для посетителей. Входной билет стоил сто тысяч рублей совзнаками по курсу весны 1922 года. К 1930-м годам территория зоопарка составляла 22 гектара, как и сейчас.

В октябре 1941 года Харьков захватили немецкие войска. Животные сильно страдали от бомбёжек, от голода, а перед вступлением нацистов в город были открыты некоторые вольеры. Часть оставшихся животных в середине августа 1943 года немцы застрелили, как на охоте. Часть животных погибла от голода, поскольку их не кормили. Кроме исчезновения фауны, немцы нанесли огромный ущерб и постройкам зоопарка.

На момент освобождения, 23 августа 1943 года, в зоопарке уцелели четыре медведя, пять обезьян и один волк. Погибло более пяти тысяч особей животных. После освобождения Харькова в 1943 году восстанавливался зоопарк практически на пустом месте. После восстановления капитальных строений и вольеров был построен двухэтажный аквариум, на первом этаже которого устроили антилопник. Были построены зимние капитальные помещения для больших животных: львов, бегемотов, слонов. В зоопарке заново посадили десятки тысяч деревьев и кустарников, построили четыре декоративных бассейна для водоплавающих птиц и летний бассейн для «золотых рыбок».

В 1995 году завершилась реконструкция фазанария с помещениями для инкубатора и брудера. Столетие Харьковского зоопарка широко отмечалось общественностью города. Представители зоопарков и живых уголков в качестве подарков привезли новых животных: москвичи — мандаринок и сухоносов, пражцы — мангровых варанов, николаевцы — самку кулана, калининградцы — уриала, ереванцы — льва. Подарком Каунасского зоопарка была пара молодых дальневосточных (амурских) леопардов. По состоянию на март 2009 года экспозиция зоопарка включала в себя 21 локацию.

С июня 2016 года зоопарк был закрыт на реконструкцию и вновь открылся 23 августа 2021 года. Сегодня Харьковский зоопарк работает с новой философией содержания животных. Здесь при реконструкции создали условия, максимально близкие к естественным. К примеру, ранее на одного медведя приходилось 40 квадратных метров пространства, сейчас – 400. При этом клеток теперь нет, животные отгорожены от посетителей толстыми стеклами.

«Мы построили уникальный зоопарк — для харьковчан и всей Украины. Это результат большого труда наших архитекторов и строителей. И этот зоопарк будет одним из лучших в Европе и по коллекции животных, и по условиям их содержания. Мы постепенно будем открывать следующие локации, и вы увидите Харьковский зоопарк во всей красе», — сказал на открытии зоопарка руководитель Харькова Игорь Терехов.

С 22 по 24 сентября прошла очередная, ежегодная, конференция Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В этом году это была онлайн-конференция, участниками которой были более 500 представителей зоопарков и аквариумов Европы и Азии.

Харьковский зоопарк представил доклад о работе зоопарка после реконструкции, ознакомил с новыми условиями содержания животных. Проделанная работа была положительно оценена представителями ЕАЗА.

Сейчас в обновленном зоопарке для посетителей проводятся две экскурсии – «Тропа тигра» и «Африканская саванна». Здесь работают 14 экспозиций, которые захватывают красотой ландшафтов и животных. Теперь в зоопарке — будто в дикой природе: много пространства, натуральная отделка вольеров, минимум барьеров и максимум красоты животного мира.

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