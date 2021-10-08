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08.10.2021  14:30   Виталий Хиневич

В Харькове обнаружили тела погибших

В Немышлянском районе произошло возгорание одноэтажного здания.

В Харькове обнаружили тела погибших
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 8 октября около 2:16 пожарным поступило сообщение о возгорании строения возле водоема по улице Краснодарской.
 
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух людей. На данный момент проводится работа по установлению личностей погибших и возможной причины трагедии.
 
На локализацию стихии понадобилось более часа.
 
Напомним, ранее в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар, погибшие
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