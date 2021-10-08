В Харькове обнаружили тела погибших

В Немышлянском районе произошло возгорание одноэтажного здания.
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День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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