08.10.2021 14:30 Виталий Хиневич

В Харькове обнаружили тела погибших

В Немышлянском районе произошло возгорание одноэтажного здания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 8 октября около 2:16 пожарным поступило сообщение о возгорании строения возле водоема по улице Краснодарской.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух людей. На данный момент проводится работа по установлению личностей погибших и возможной причины трагедии.

На локализацию стихии понадобилось более часа.

Напомним, ранее в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар