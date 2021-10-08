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08.10.2021  14:11   Рита Парфенова

Как тушили продуктовый магазин на Северной Салтовке: видео, фото

Ночью жителям по улице Дружбы Народов на Северной Салтовке не давал рано уснуть пожар в продуктом магазине Cherry маркет.

Пожар Харьков: сгорел Cherry маркет на Дружбы Народов, 206/1

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, магазин павильонного типа по улице Дружбы народов, 206в/1 загорелся около половины одиннадцатого вечера 7 октября.

Когда четыре подразделения спасателей на автоцистернах приехали на место пожара, в павильоне горели потолок, внутренняя отделка магазина и торговое оборудование на площади в 25 квадратных метров.

Пожар Харьков: сгорел Cherry маркет на Дружбы Народов, 206/1

Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. Для полной ликвидации огня им понадобилось два часа. Соседствующие к торговому павильону помещения – винный магазин, бытовой химии и фаст-фуда удалось спасти.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, вечером 7 октября в промзоне Новобаварского района произошел пожар. На улице Китаенко, 1 загорелись двухэтажные складские помещения на территории канатного завода.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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