Как тушили продуктовый магазин на Северной Салтовке: видео, фото

Ночью жителям по улице Дружбы Народов на Северной Салтовке не давал рано уснуть пожар в продуктом магазине Cherry маркет.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, магазин павильонного типа по улице Дружбы народов, 206в/1 загорелся около половины одиннадцатого вечера 7 октября.
Когда четыре подразделения спасателей на автоцистернах приехали на место пожара, в павильоне горели потолок, внутренняя отделка магазина и торговое оборудование на площади в 25 квадратных метров.
Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. Для полной ликвидации огня им понадобилось два часа. Соседствующие к торговому павильону помещения – винный магазин, бытовой химии и фаст-фуда удалось спасти.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, вечером 7 октября в промзоне Новобаварского района произошел пожар. На улице Китаенко, 1 загорелись двухэтажные складские помещения на территории канатного завода.
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