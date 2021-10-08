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08.10.2021  13:10   Виталий Хиневич

Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира

Полиция расследует обстоятельства смерти водителя легкового автомобиля.

Таксист умер за рулем в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 8 октября около 7:00 по Московскому проспекту в Харькове автомобиль марки «Lanos» допустил столкновение с фасадом дома.
 
По словам очевидца, во время движения транспортного средства, 52-летнему водителю стало плохо, после ДТП мужчина не подал признаков жизни. 
 
Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 286 Уголовного кодекса Украины. 
 
Обстоятельства смерти автолюбителя устанавливаются. 
 
Напомним, в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской произошло ДТП с участием автомобилей двух служб такси.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, дтп, такси, смерть
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