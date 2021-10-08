08.10.2021 13:10 Виталий Хиневич

Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира

Полиция расследует обстоятельства смерти водителя легкового автомобиля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 8 октября около 7:00 по Московскому проспекту в Харькове автомобиль марки «Lanos» допустил столкновение с фасадом дома.

По словам очевидца, во время движения транспортного средства, 52-летнему водителю стало плохо, после ДТП мужчина не подал признаков жизни.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 стать 286 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства смерти автолюбителя устанавливаются.

Напомним, в районе перекрестка улиц Рождественской и Благовещенской произошло ДТП с участием автомобилей двух служб такси.