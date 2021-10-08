    
Главная Новости Харькова Общество Билет в зоопарк и ученический проездной: школьники получают Карты харьковчанина
08.10.2021  12:54   

Билет в зоопарк и ученический проездной: школьники получают Карты харьковчанина

Первые Карты харьковчанина выдали в учебных заведениях Харькова.

Карту харьковчанина выдают в школах города

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный телеграм-канал X-card, Карты харьковчанина стали раздавать в физико-математическом лицее № 27 и в специализированной школе №114.

В карты для школьников включена функция замены ученического проездного на городской транспорт по принципу работы E-ticket. Пополнение карты для проезда в транспорте будет происходить в автоматах E-ticket, расположенных на улицах Харькова и в метрополитене. На них должна быть специальная наклейка об обслуживании Карты харьковчанина.

Также в картах для юных харьковчан есть услуга бесплатного посещения зоопарка и дисконтные скидки в сети партнеров проекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что аптечная сеть 9-1-1 уже интегрировала свою дисконтную систему с Картой харьковчанина. К слову, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту «Карта харьковчанина», который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.
 
Анкету на получение Карты харьковчанина можно подать электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг. Подробные инструкции и список возможностей Карты можно прочесть на ее официальном сайте.
Тэги:  карта харьковчанина, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Общество Владельцы Карты Харьковчанина уже могут получать первые скидки   04.10 Общество По "Карте харьковчанина" доступны первые скидки 22.09 Медицина Карту харьковчанина начали выдавать медработникам
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 