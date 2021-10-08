08.10.2021 12:54

Билет в зоопарк и ученический проездной: школьники получают Карты харьковчанина

Первые Карты харьковчанина выдали в учебных заведениях Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный телеграм-канал X-card, Карты харьковчанина стали раздавать в физико-математическом лицее № 27 и в специализированной школе №114.



В карты для школьников включена функция замены ученического проездного на городской транспорт по принципу работы E-ticket. Пополнение карты для проезда в транспорте будет происходить в автоматах E-ticket, расположенных на улицах Харькова и в метрополитене. На них должна быть специальная наклейка об обслуживании Карты харьковчанина.



Также в картах для юных харьковчан есть услуга бесплатного посещения зоопарка и дисконтные скидки в сети партнеров проекта.

Напомним, ранее мы писали о том, что аптечная сеть 9-1-1 уже интегрировала свою дисконтную систему с Картой харьковчанина. К слову, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту «Карта харьковчанина», который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.

Анкету на получение Карты харьковчанина можно подать электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг. Подробные инструкции и список возможностей Карты можно прочесть на ее официальном сайте