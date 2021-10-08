Билет в зоопарк и ученический проездной: школьники получают Карты харьковчанина

Первые Карты харьковчанина выдали в учебных заведениях Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальный телеграм-канал X-card, Карты харьковчанина стали раздавать в физико-математическом лицее № 27 и в специализированной школе №114.
В карты для школьников включена функция замены ученического проездного на городской транспорт по принципу работы E-ticket. Пополнение карты для проезда в транспорте будет происходить в автоматах E-ticket, расположенных на улицах Харькова и в метрополитене. На них должна быть специальная наклейка об обслуживании Карты харьковчанина.
Также в картах для юных харьковчан есть услуга бесплатного посещения зоопарка и дисконтные скидки в сети партнеров проекта.
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