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04.09.2021  13:04   

Карта харьковчанина: Игорь Терехов встретился с компаниями-партнерами проекта

Игорь Терехов накануне Дня предпринимателя встретился в отеле Kharkiv Palace с руководителями компаний-партнеров "Карты харьковчанина"


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Как сообщает РЕДПОСТ, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту "Карта харьковчанина", который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах. 
 
Игорь Терехов отметил, что данный проект затрагивает все сферы жизни: 
 
«Куда бы ни пошел человек, с какой ситуацией он бы ни столкнулся — он везде будет получать скидки. Начиная от заправки автомобиля и до интернет-провайдеров, вызова такси, покупки медикаментов и даже покупки жилья». 
 
Он также подчеркнул, что городские власти прикладывают огромные усилия для развития бизнеса и создания новых рабочих мест в городе. 
 
При этом руководитель города призвал местный бизнес вести открытый диалог с властью и сообщать о неудовлетворительной работе чиновников. 
 
«Стратегия развития Украина нацелена на привлечение инвестиций в страну. И город Харьков должен стать локомотивом этого движения. Мы должны сделать все, чтобы инвестиционный климат в Харькове был самым лучшим в Украине. Сегодня мое требование к чиновникам мэрии: сделать так, чтобы бизнес в Харькове чувствовал себя комфортно. Кто не справится — вылетит, как пробка», — подчеркнул руководитель города. 
 
Напомним, ознакомиться с полным перечнем возможностей Карточки харьковчанина и заполнить анкету для ее получения можно на официальном сайте проекта
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде, которую получат обладатели  Карты харьковчанина.
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков, игорь терехов
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