26.07.2021 17:13

Карта харьковчанина становится все выгоднее: мясо и молоко можно будет покупать со скидкой

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поделился впечатлениями о том, как у нас делают продукты питания.



// РЕДПОСТ

Руководитель города Игорь Терехов посетил сразу два крупных предприятия — «Салтовский мясокомбинат» и молочный комбинат «Агромол» — и остался очень впечатлен увиденным, сообщает РЕДПОСТ.



«Харьковские производители выходят на совершенно новый уровень качества, улучшая свои линии производства. Доказательством этому является выход «Салтовского мясокомбината» на международный рынок. Значит, наши предприятия непрерывно развиваются и уже достигли европейского уровня своей продукции. Уверен, что география поставок, а вместе с ней и слава о нашем городе будет только расти», — сказал Терехов на встрече с коллективом.



Действительно, если в Украине продукция «Салтовского мясокобмината» известна уже в 20 областях, а само предприятие уверенно входит в топ-5 в своей отрасли, то теперь его слава шагнула и за пределы страны.



В прошлом году мясокомбинат отправил первую партию своих товаров в Танзанию, а прямо сейчас ведет переговоры о выходе на очень избалованный, но и очень прибыльный рынок Великобритании.



«Агромол» удивил не меньше. Когда по всей стране и всему миру множество компаний закрывались из-за пандемии, наш молочный комбинат расширил свой ассортимент, географию продаж и создал 150 новых рабочих мест. О сокращениях и речи не было.



«Горжусь тем, что харьковские предприятия не только обеспечивают харьковчан высококачественной продукцией, но и заботятся о своих сотрудниках. Работники «Агромола в полном объёме получают все социальные гарантии. К тому же, комбинат регулярно принимает участие в благотворительных и социальных проектах. И этот подход очень близок нам, нашей философии. Только сплотившись, помогая друг другу, мы все вместе сделаем Харьков еще более успешным и развитым городом», – заявил Игорь Терехов.



К слову, и «Салтовский мясокомбинат», и «Агромол» стали партнерами «Карты харьковчанина»: они предложат специальные условия продажи своей продукции жителям города — и наверняка многие это оценят по достоинству. Как известно, «Карта харьковчанина» заработает уже спустя считанные дни и станет своеобразным «паролем для своих» в городе. По ней можно будет покупать многие категории товаров и услуг со скидкой, ездить в городском транспорте и бесплатно проходить в Харьковский зоопарк, открытия которого все с огромным нетерпением ждут.

Ранее РЕДПОСТ писал, что заработал официальный сайт «Карты харьковчанина» — он открылся на базе сайта городского совета.



