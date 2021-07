26.07.2021 17:40

Интенсивные курсы английского в Харькове: especially против specially

Два английских наречия especially и specially звучат для русского человека как абсолютно одинаковые слова. Однако они обладают совершенно разным значением, и используются в разных контекстах.

В каком значении можно использовать especially на интенсивных курсах английского в Харькове

Что касается слова especially, сначала разберемся с переводом. В русском языке especially звучит, как «особенно». На языковых курсах его следует использовать, чтобы выделить одного человека, вещи или ситуацию среди остальных. В качестве синонима можно предложить выражение «в частности». Примеры из интенсивных харьковских курсов английского:

I like all types of games, especially video games. – Мне нравятся все типы игр, особенно видеоигры.

I like all of my friends, especially Mark. – Мне нравятся все мои друзья, особенно Марк.

All of the rooms are dirty, especially the bathroom. – Все комнаты грязные, особенно ванная.

Our baby cries a lot, especially when he’s hungry. – Наш малыш много плачет, особенно когда голоден.

David and Mark both like football. David, especially, watches lots of matches on TV. – Дэвид и Марк оба любят футбол. Особенно Дэвид, который смотрит много матчей по телевизору.

Интенсивное изучение языков в Харькове экономит ваше время

Правильный перевод и примеры использования английского specially

В русском языке это слово звучит, как «специально». На языковых курсах его следует использовать для описания конкретной цели чего-либо. Рассмотрим примеры:

The bag was specially designed for my computer. – Сумка была специально разработана для моего компьютера.

The suit was specially made for me. – Костюм был сшит специально для меня.

I went to New York specially to see the statue of liberty. – Я приехал в Нью-Йорк специально, чтобы увидеть статую Свободы.