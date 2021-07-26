Интенсивные курсы английского в Харькове: especially против specially

Два английских наречия especially и specially звучат для русского человека как абсолютно одинаковые слова. Однако они обладают совершенно разным значением, и используются в разных контекстах.
Чтобы уловить эту разницу, можно посетить интенсивные курсы английского в Харькове, где преподаватель объяснит это на примерах. Или вы можете просто прочесть нашу статью, а посещение харьковских интенсивных курсов отложить на позже.
Интенсивные курсы – это отличная возможность улучшить свой английский в Харькове, потратив на эту задачу минимально короткий отрезок времени. Однако приготовьтесь к тому, что занятия придется посещать часто – некоторые языковые курсы с интенсивным расписанием предполагают ежедневное посещение. Больше про английский интенсив в Харькове в этой статье.
Что касается слова especially, сначала разберемся с переводом. В русском языке especially звучит, как «особенно». На языковых курсах его следует использовать, чтобы выделить одного человека, вещи или ситуацию среди остальных. В качестве синонима можно предложить выражение «в частности». Примеры из интенсивных харьковских курсов английского:
David and Mark both like football. David, especially, watches lots of matches on TV. – Дэвид и Марк оба любят футбол. Особенно Дэвид, который смотрит много матчей по телевизору.
Интенсивное изучение языков в Харькове экономит ваше время
Чтобы лучше запомнить значение этого слова – мало просто прочесть примеры. Важно постоянно практиковать язык – если не с носителями, то с людьми, изучающими язык. Идеально для подобной цели подходят интенсивные курсы английского в Харькове, подробнее о которых можно узнать по ссылке https://greenforest.com.ua/courses/kharkov. Обязательно учтите, что изучать языки в Харькове вы можете как в реальной школе, так и онлайн – сидя дома на диване.
В русском языке это слово звучит, как «специально». На языковых курсах его следует использовать для описания конкретной цели чего-либо. Рассмотрим примеры:
Комментариев: 0
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Синоптики наконец-то обещают подходящую сезону погоду: с температурой в пределах нормы и без осадков.
Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто.
влажность:
давление:
ветер: