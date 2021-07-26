26.07.2021 17:43

На скейт-площадке в Холодногорском сквере установят часы катания

Место спортивного отдыха молодежи стало предметом конфликта местных жителей.



// РЕДПОСТ

Скейт-площадка в Холодногорском сквере создала спорные моменты у жителей района, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Дело в том, что молодежь и дети гуляют и катаются тут на скейтах, а шум от езды мешает жителям близлежащих домов. Но другие харьковчане против демонтажа этой площадки, так как детям есть, где отдыхать и активно проводить досуг. Также горожане вспомнили, что ранее тут был пустырь, который использовали асоциальные люди, поэтому большинство местных против демонтажа площадки, ведь с ее открытием в сквере наладили освещение, видеонаблюдение и поставили охрану.

Чтобы найти компромисс между активным времяпровождением подрастающего поколения и спокойным отдыхом жителей окрестных домов, на скейт-площадку в Холодногорском сквере приехал исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. Выслушав обе стороны, Игорь Терехов принял решение – площадка будет работать и дальше, но с 10 утра до 10 вечера, чтобы шум от скейтов не мешал жителям. Также городская власть рассмотрит вариант шумоизоляции элементов, по которым катается молодёжь.

Напомним, масштабная реконструкция Холодногорского сквера проходила летом 2020 года. От старого сквера здесь остались только деревья. Все остальное – новое и современное.