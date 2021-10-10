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10.10.2021  20:00   

Игорь Терехов открыл сквер с фэнтези-зоной возле дворца культуры «Металлист»

В Харькове появилось креативное пространство для творчества.


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Руководитель города Игорь Терехов открыл реконструированный сквер, расположенный возле дворца культуры «Металлист», пишет РЕДПОСТ.

Сквер пережил полное преображение: здесь проложены новые дорожки, установлено освещение, обновлен фонтан, а главное — появился специальный фэнтези-парк, где люди искусства могут реализовать любую творческую задумку. Тут будут проходить выставки, концерты и театральные представления, а каждый вечер локация превращается с помощью магического света и проекционных технологий в сказочный парк, который понравится и взрослым, и детям.

«Наши парки известны уже по всей стране и за ее пределами. А сегодня мы открываем еще одну фишку города Харькова – фэнтези-парк. Не сомневаюсь, что здесь дети и их родители смогут проводить прекрасные дни и вечера», - сказал Игорь Терехов на открытии сквера.  

Раньше в этом сквере работал фонтан и играл духовой оркестр – после реконструкции их ждет долгожданное возвращение в жизнь Слободского района.

Важно, что при проведении работ в сквере все деревья остались нетронутыми. И теперь обновленный сад оживит территорию возле дворца культуры, любимого многими поколениями харьковчан.

Напомним, сегодня, 10 октября, на улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке  открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, в парке Победы на Салтовке появилась детская игровая площадка, а на карьере со стороны улицы Краснодарской презентовали зону отдыха «Озеро Петренки».

 

Фотогалерея

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Тэги:  сквер, харьков, игорь терехов
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