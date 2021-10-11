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11.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 октября

Неделя начнется солнечно. К вечеру, правда, могут набежать тучки. Без осадков.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 октября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+9°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. С утра усилятся геомагнитные колебания, а вечером после 18:00, будут происходить магнитные бури. Поэтому метеозависимым людям следует беречь себя в этот день.

Народные приметы. О будущей зиме судили по дубу: если к этому дню листья с дубов и берез опадали полностью – зима будет нормальной, без особых перепадов температур, ну а если на ветвях листья оставались, да еще и в немалых количествах, это предвещало суровую морозную зиму.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, погода в харькове
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