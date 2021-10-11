Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 11 октября

Неделя начнется солнечно. К вечеру, правда, могут набежать тучки. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+9°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 30%. С утра усилятся геомагнитные колебания, а вечером после 18:00, будут происходить магнитные бури. Поэтому метеозависимым людям следует беречь себя в этот день.
Народные приметы. О будущей зиме судили по дубу: если к этому дню листья с дубов и берез опадали полностью – зима будет нормальной, без особых перепадов температур, ну а если на ветвях листья оставались, да еще и в немалых количествах, это предвещало суровую морозную зиму.
Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.
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