Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 11 октября

По возможности старайтесь не перерабатываться – сегодня лучше копить силы, нежели растрачивать их. Избегайте излишеств, вредящих здоровью и оставляющих след на фигуре.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Работоголик из Овнов получится вряд ли. Его день пройдет под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Но это касается только трудовых вопросов, в генерировании идей для отдыха, правда, скорее всего пассивного, им не будет равных.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Начните утро правильно: зарядкой, душем, кофе или тем, что позволит чувствовать себя бодрее. Сумеете с утра войти в нормальный ритм, задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы не стремятся к трудовым свершения и будут долго тянуть прежде чем приступить к работе. И скорого ее выполнения ждать не стоит. Звезды советуют по возможности отложить решение вопросов на пару дней.
Рак (22 июня – 23 июля)
Стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план.
Лев (24 июля – 23 августа)
В финансовых делах соблюдайте осторожность. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.
Дева (24 августа – 23 сентября)
В авральном режиме сумеете проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. В противном случае день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж его особенность.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Соберитесь – есть риск потерь. Речь может идти как о конкретных вещах – например, исчезнувшей купюре или потерявшихся документах,так и об абстрактных, вроде упущенной выгоды или потери репутации.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Сегодня возможны любые сюрпризы. Встречи, решение вопросов и ситуации, с которыми придется столкнуться, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Держите под контролем то, за что отвечаете лично. А в остальном наберитесь терпения – окружающие будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Время работает против вас: ощущение, что куда-то не успеваете, способно стать визитной карточкой этого дня. Звезды советуют не гнаться за двумя зайцами, а по возможности сократить количество запланированных дел.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды советуют не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.
Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажность:
давление:
ветер: