11.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 11 октября

По возможности старайтесь не перерабатываться – сегодня лучше копить силы, нежели растрачивать их. Избегайте излишеств, вредящих здоровью и оставляющих след на фигуре.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Работоголик из Овнов получится вряд ли. Его день пройдет под девизом: «Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра». Но это касается только трудовых вопросов, в генерировании идей для отдыха, правда, скорее всего пассивного, им не будет равных.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Начните утро правильно: зарядкой, душем, кофе или тем, что позволит чувствовать себя бодрее. Сумеете с утра войти в нормальный ритм, задаст сегодняшнему дню нужный темп – энергичный, стремительный и позитивный.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы не стремятся к трудовым свершения и будут долго тянуть прежде чем приступить к работе. И скорого ее выполнения ждать не стоит. Звезды советуют по возможности отложить решение вопросов на пару дней.



Рак (22 июня – 23 июля)

Стоит использовать этот день с наибольшей выгодой для себя. Ситуация может потребовать от него соблюдать прежде всего свои интересы, ну а интересы других будут автоматически поставлены на второй план.



Лев (24 июля – 23 августа)

В финансовых делах соблюдайте осторожность. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие ему в голову, будут сродни фантастическим мечтам – то есть весьма далеки от того, что диктует реальность.



Дева (24 августа – 23 сентября)

В авральном режиме сумеете проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляясь с огромным объемом работ. В противном случае день пройдет спокойно и даже сонно – такая уж его особенность.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Соберитесь – есть риск потерь. Речь может идти как о конкретных вещах – например, исчезнувшей купюре или потерявшихся документах,так и об абстрактных, вроде упущенной выгоды или потери репутации.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня возможны любые сюрпризы. Встречи, решение вопросов и ситуации, с которыми придется столкнуться, вряд ли будут иметь отношение к тому, что было заранее запланировано.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Держите под контролем то, за что отвечаете лично. А в остальном наберитесь терпения – окружающие будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Время работает против вас: ощущение, что куда-то не успеваете, способно стать визитной карточкой этого дня. Звезды советуют не гнаться за двумя зайцами, а по возможности сократить количество запланированных дел.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Следует иметь в виду – в спорах может родиться все что угодно, но только не истина! А вот накалить атмосферу вокруг споры способны так, что не то что на истину – на простые дела не останется сил.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют не расслабляться и не сдавать завоеванных позиций. Будьте внутренне готовы к тому, чтобы показать конкуренту зубы – если, конечно, ему будет недостаточно ваших недвусмысленных действий и слов.



