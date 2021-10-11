11.10.2021 08:00

11 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

С 2021 года ежегодно 11 октября отмечается Международный день девочек.





ООН, учредившая этот праздник, призывает обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всем мире, связанном непосредственно с их принадлежностью к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия, и принудительного замужества в детском возрасте.



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11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. ВОЗ ещё в 1997 году признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера. Начиная с этого момента, врачи проводят интенсивную кампанию по просвещению населения о проблеме избыточного веса и ожирения, разъясняя людям причины, приводящие к ожирению, информируя о последствия ожирения, а также о мерах по его профилактике и способах лечения.

Также в этот день

В 1885 году родился Франсуа Мориак, французский писатель, нобелевский лауреат 1952 года.



1887 – американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал электрическую машину для подсчета голосов на выборах.



1891 – в Стокгольме открывается первый в мире этнографический музей под открытым небом «Скансен».



1894 – родился Борис Пильняк, русский писатель («Повесть непогашенной луны», «Расплеснутое время»).



1919 – впервые завтрак в самолете предложила компания «Хендли Пейдж Трэнспорт». Корзинка со «вторым завтраком» стоила три шиллинга за порцию.



1922 – Лев Троцкий на съезде комсомола призвал молодежь «грызть гранит науки» – и ныне этот эпитет известен всем школьникам и студентам.



1942 – родился Амитабх Баччан, индийский актер («По законам чести», «Затянувшаяся расплата»).



1949 – принят первый Международный кодекс медицинской этики. Сделано это было на 3-й Генеральной Ассамблее Всемирной медицинской ассоциации. Важнейшие принципы, закрепленные в документе, гласили: врач должен принимать решения исключительно в интересах больного и ставить во главу угла сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента.



1963 – родился Игорь Верник, актер театра и кино, ведущий, шоумен.



1976 – родилась Эмили Дешанель, американская киноактриса, продюсер, наиболее известная главной ролью в телесериале «Кости».



1985 – родилась Мишель Трахтенберг, американская актриса («Загадочная кожа», «Евротур», «Папе снова 17»).



1994 – в России произошел так называемый «черный вторник», когда на торгах ММВБ курс доллара «подпрыгнул» сразу на 845 пунктов.



2018 – Вселенский Патриархат поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Приметы дня

11 октября (по старому стилю – 28 сентября) православная церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа.



Харитонов день в народе считался недобрым. На Харитона нельзя без дела выходить из дома и праздно шататься по улицам. Считалось, что в это время к человеку может пристать нечистая сила.



Домашними делами заниматься тоже не следовало. Ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой.



Если вам кто-то с темными глазами сделает комплимент, лучше плюнуть три раза через плечо. Есть поверье, что такие люди сегодня могут наводить порчу.

Именины отмечают

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Демьян, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор, Харитон.