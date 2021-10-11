Не пропустите: в Харьковской филармонии солирует Дмитрий Удовиченко с концертом для скрипки

Молодой талантливый музыкант Дмитрий Удовиченко солирует 12 октября в Концерте для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, Дмитрий Удовиченко родился в Харькове в 1999 году. Берет уроки музыки с 5 лет, победитель многих международных конкурсов, также выступал с оркестрами Германии, Дании, Словакии, Литвы и Украины.
Сейчас музыкант получает образование в университете искусств в Германии (Folkwang Universitat der Kunste) в классе профессора Бориса Гарлицкого. Дмитрий уже покорял сцену Харьковской филармонии, однако в этот раз он солирует с Концертом для скрипки с оркестром ля минор Шостаковича с музыкантами симфонического оркестра под руководством Юрия Янко. Выступление посвящено 115-ой годовщине дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
В программе концерта: Д. Шостакович. Симфония №1 "Классическая", Д. Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром ля минор No. 1 ор. 77, посвященный Давиду Ойстраху.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте филармонии.
Стоимость билета от 210 до 450 грн.
Место проведения: органный зал Харьковской областной филармонии.
Дата: 12 октября 18:30
Напомним, 15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».
Комментариев: 1
Иван
// 2021-10-11 09:04:29
// Ответить
Вперед ковидные, поделимся с окружающими под красивую музыку!
Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.
влажность:
давление:
ветер: