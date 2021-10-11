11.10.2021 08:06 Лера Кононова

Не пропустите: в Харьковской филармонии солирует Дмитрий Удовиченко с концертом для скрипки

Молодой талантливый музыкант Дмитрий Удовиченко солирует 12 октября в Концерте для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, Дмитрий Удовиченко родился в Харькове в 1999 году. Берет уроки музыки с 5 лет, победитель многих международных конкурсов, также выступал с оркестрами Германии, Дании, Словакии, Литвы и Украины.

Сейчас музыкант получает образование в университете искусств в Германии (Folkwang Universitat der Kunste) в классе профессора Бориса Гарлицкого. Дмитрий уже покорял сцену Харьковской филармонии, однако в этот раз он солирует с Концертом для скрипки с оркестром ля минор Шостаковича с музыкантами симфонического оркестра под руководством Юрия Янко. Выступление посвящено 115-ой годовщине дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В программе концерта: Д. Шостакович. Симфония №1 "Классическая", Д. Шостакович. Концерт для скрипки с оркестром ля минор No. 1 ор. 77, посвященный Давиду Ойстраху.



Билеты можно приобрести онлайн на сайте филармонии.

Стоимость билета от 210 до 450 грн.

Место проведения: органный зал Харьковской областной филармонии.

Дата: 12 октября 18:30



Напомним, 15 октября в Харькове снова зазвучит скрипка Страдивари в рамках международного фестиваля «Австрийская осень».