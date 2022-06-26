26.06.2022 14:36 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики следят за популярными местами отдыха (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», рабочие участка зеленого хозяйства предприятия Основянского района навели порядок на территории одной из самых любимых зон отдыха жителей района. Здесь была покошена трава, убран мусор, вымыты скамейки.