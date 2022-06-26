Харьковские коммунальщики следят за популярными местами отдыха (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», рабочие участка зеленого хозяйства предприятия Основянского района навели порядок на территории одной из самых любимых зон отдыха жителей района. Здесь была покошена трава, убран мусор, вымыты скамейки.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
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