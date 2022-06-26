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26.06.2022  14:55   Виталий Хиневич

В Харьковской области уничтожено более 4 тысяч жилых домов

Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область и терроризировать мирное население.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что оккупанты обстреливают Харьковскую область реактивными системами залпового огня, наносят ракетные удары по жилым районам и гражданским объектам.
 
Российские военные уничтожили в Харьковской области 4019 жилых домов, 97 медицинских учреждений, 427 учебных учреждений, 62 заведения культуры и 12 промышленных предприятий.
 
«Ни дня не прошло без обстрелов оккупантами по Харьковщине! Так что не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги может стоить жизни.
Просим сегодня без необходимости не находиться на улицах. Максимально находитесь в укрытиях. Берегите себя и своих близких!»,- сообщил Олег Синегубов.
 
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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