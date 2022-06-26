26.06.2022 14:59 Дмитрий Колоней

Захватчики нанесли артудар по мирному городу Харьковщины (фото)

Прокуратуры Харьковщины начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, в ночь на 26 июня 2022 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.

В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов.

Первоочередные следственные действия совершаются Богодуховским районным отделом полиции ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного дела будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.