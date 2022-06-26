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26.06.2022  14:59   Дмитрий Колоней

Захватчики нанесли артудар по мирному городу Харьковщины (фото)

Прокуратуры Харьковщины начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны.

 
Как  сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, в ночь на 26 июня 2022 года оккупанты совершили артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.
В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов.
 
 
Первоочередные следственные действия совершаются Богодуховским районным отделом полиции ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного дела будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел золочева, харьков
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