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26.06.2022  15:15   Виталий Хиневич

Харьковские спасатели показали, как извлекли из-под завалов людей (видео)

Супружеская пара оказалась под завалами жилого дома.

Харьков- спасатели оказывают помощь женщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Харьковские спасатели извлекли из-под завалов супружескую пару.
 
Дом харьковчан разрушен в результате удара ракеты оккупантов ночью 25 июня. 
 

Напомним, вражеская ракета попала в частное домовладение, в котором проживала семья. Дом полностью разрушен, раненого мужчину и женщину достали из-под завалов.

 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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